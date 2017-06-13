Мэр Ялты связал снижение турпотока в Крыму с малым количеством авиарейсов

Снижение туристического потока в Крым связанно с малым количеством авиарейсов и недостатком льгот. Об этом сообщил мэр Ялты Андрей Ростенко, передает местное издание «Примечания».

«Есть тенденция упадка туристического потока в Крым. Но, чтобы нам остаться конкурентоспособными, нужно научиться правильно строить экономическую политику туристического направления», — сказал Ростенко. По его словам, временные трудности лишь подтверждают движение вперед.

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Он отметил, что, судя по продажам турпутевок, в пик сезона будет наблюдаться уменьшение числа отдыхающих. «Это связано с маленьким количеством авиарейсов и льгот», — подчеркнул градоначальник, добавив, что при введении дополнительных послаблений для граждан можно будет достичь показателей 2016 года.

31 мая стало известно, что должная подготовка пляжей к курортному сезону не была выполнена ни в одном районе Республики Крым (РК).

Ранее в том же месяце министр курортов и туризма РК Сергей Стрельбицкий призвал всех, кто намеревается провести отпуск в Турции или Египте, отправить своих детей в пансионаты и лагеря полуострова, а самим ехать «на халяву пить и гулять».