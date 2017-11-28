В Крыму назвали число отдохнувших на полуострове украинцев

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С начала 2017 года Крым посетили более 800 тысяч украинских туристов. Об этом на заседании Совета министров РК сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает РИА Новости.

«На данный момент Крым посетили 5,13 миллиона туристов. Из них приблизительно поровну, по 42 процента, прибыли на полуостров самолетом и через переправу. Оставшиеся 16 процентов, или 800 с небольшим тысяч, прибыли через пункты пропуска на границе с Украиной», — сказал Волченко.

Чиновник добавил, что налоговые поступления от курортно-туристической отрасли в бюджет РК за девять месяцев этого года составили 1,6 миллиарда рублей. Это на 8,3 процента больше, чем показатели за аналогичный период прошлого года.

29 сентября сообщалось, что за три летних месяца 2017 года доходы Крыма от туризма составили порядка миллиарда рублей. Зампредседателя комиссии по развитию инфраструктуры республиканской Общественной палаты (ОП) Вячеслав Мартынов отметил, что с января по конец сентября Крым посетили 4,5 миллиона путешественников.

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