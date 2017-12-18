Россияне нашли недорогой способ путешествовать по Европе

Россияне с ограниченным бюджетом все чаще выбирают для путешествия по Европе арендованные машины. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса OneTwoTrip, которые имеются в распоряжении «Ленты.ру».

Туристы из России предпочитают путешествовать на арендованных автомобилях по городам Италии, Испании и Германии между туристическими объектами, расположенными друг от друга на значительных расстояниях. На эти страны приходится 40 процентов бронирований.

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Средняя стоимость аренды в 15 рассматриваемых в обзоре странах составляет две тысячи рублей в сутки. «Например, стоимость билета на автобус и поезд из Венеции в Болонью и обратно начинается от 1,3-1,4 тысячи рублей. Два путешественника заплатят за этот путь соизмеримую с суточной арендой автомобиля сумму, поездка же на авто втроем или вчетвером сразу же повысит его экономическую привлекательность», — заявил директор по развитию сервиса OneTwoTrip Аркадий Гинес.

31 процент пользователей бронировали автомобиль на срок от 1 до 4 дней, столько же — на срок от 5 до 8 дней, 27 процентов пользовались прокатом больше недели, а 11 — больше двух.

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