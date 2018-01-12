Обнародованы траты россиян за границей

Сервис «Яндекс.Деньги» провел оценку расходов российских туристов в новогодние праздники в заграничных поездках на основании сведений о чеках транзакций. Самый большой размер среднего чека зафиксирован в Объединенных Арабских Эмиратах. Он составляет 6670 рублей, сообщает РБК.

На второй строчке рейтинга находится Австрия. Здесь россияне тратили в новогодние каникулы в среднем 4605 рублей за одну транзакцию. На третьем месте оказался Таиланд (4559 рублей). Следом расположились Армения (3953 рубля) и Германия (3708 рублей).

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Наименьшие траты у россиян зафиксированы на наиболее популярных новогодних направлениях — Белоруссии (1295 рублей), Польше (1499 рублей) и Грузии (1462 рубля).

Статистика платежного сервиса была проведена по более чем 600 тысячам пластиковых карт.

Ранее сообщалось, что в 2017-м траты россиян за границей увеличились на 27 процентов по сравнению с предыдущим годом.

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