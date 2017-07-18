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«Визовый вопрос перестал быть препятствием для россиян»

Министр туризма Греции об all inclusive и предпочтениях российских туристов

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Agios Spyridon Bay, with a sandy beach, Paleokastrista, island Corfu, Ionian Islands, Greece, Europe Photographer: © Norbert Probst
Фото: Norbert Probst / Globallookpress.com

Многие россияне ездят на отдых в Грецию из года в год. Их привлекают великолепная природа, доступные морские курорты, исторические достопримечательности, прекрасный климат, отзывчивые люди. В разгар туристического сезона о продвижении страны на туристическом рынке России «Ленте.ру» рассказала министр туризма Греции Елена Кундура.

«Лента.ру»: Насколько значимы российские путешественники для Греции?

Кундура: Россия всегда была для нас очень важна. Это страна, с которой у нас сильные исторические, духовные и культурные связи. Мы наследники Византийской империи, это многое значит. Российские туристы обожают Грецию и чувствуют себя здесь как дома. Я даже могу сказать, что россияне отличаются особой верностью Греции. Однажды попав сюда и почувствовав очарование Эллады, они возвращаются вновь и вновь. Мы всегда рады делиться благами, которыми щедро одарила природа нашу страну. Это лучшее в мире море, прекрасный климат и богатые традиции гостеприимства.

Мы стараемся предоставить россиянам широкий выбор в сфере туристических услуг, надежность, безопасность и качество по доступным ценам. В последние годы мы плотно работаем с российскими туроператорами, сотрудничаем с отделом туризма Министерства культуры России и надеемся, что в скором времени Греция станет направлением отдыха номер один для российских туристов.

Экономический кризис 2015 года сильно ослабил выездную способность россиян. Как изменился турпоток в этом году?

Действительно, российский рынок сильно «просел» из-за подорожания евро. Это затронуло не только Грецию, но и остальные туристические страны. Однако в 2016 году туристический поток из России увеличился на 20 процентов, мы приняли около 800 тысяч россиян. В этом году мы ожидаем прироста рынка еще на 40 процентов, так что у нас есть шанс принять более миллиона туристов из России.

Какие направления у россиян наиболее популярны?

До настоящего времени особой популярностью пользовались Халкидики, острова Родос, Корфу и Крит. В этом году мы надеемся добавить к этому списку Северную Грецию, полуостров Пелопоннес, Ионические острова. Они несправедливо остаются за бортом индустрии отдыха, хотя ничем не уступают по красоте и богатству традиций. Кстати, мы способствовали открытию нового рейса Москва — Кавала, чтобы сделать эти регионы более доступными для путешественников.

На Международной туристической выставке в Москве (MITT) в марте 2017 года мы представили российским партнерам новые групповые программы, которые предлагают широкие возможности отдыха: морские круизы, яхтинг, экскурсионные туры выходного дня и паломнические туры.

Существует ли глобальная стратегия по привлечению новых туристов из России?

В 2015 году мы приступили к выполнению четырехлетнего плана обновленной национальной туристической политики. Ее главная задача — продлить туристический сезон в Греции, не ограничивая его летним периодом. Новая политика содержит несколько главных пунктов: расширение предложения за счет новых туристических направлений; разработка туристических пакетов, востребованных в любое время года (например, православный, гастрономический или оздоровительный туризм); открытие прямых авиарейсов из крупных российских городов; интенсивная работа и постоянный контакт с российскими туроператорами; привлечение инвестиций в туристический сектор.

В прошлом году в рамках перекрестного года культуры Россия — Греция совместно с российским Минкультом мы провели в Афинах православный форум, на котором рассказали об организации религиозных и паломнических туров. Православная традиция роднит наши народы, и мы готовы развивать это направление наряду с другими.

Благодаря активной деятельности московского представительства Греческой организации по туризму (EOT) мы также надеемся ближе познакомить россиян с новыми направлениями внутри Греции. Мы постоянно обновляем предложения для туроператоров, работаем с социальными сетями, проводим рекламные акции в популярных российских СМИ.

В этом году мы постараемся наладить прямые чартеры из крупных городов России непосредственно на острова. Нужно предоставить людям максимум комфорта, чтобы перелеты не требовали пересадки в Москве или Афинах. Это условие особенно важно для семей с детьми и пожилыми родителями. Поэтому мы заключили ряд соглашений с крупными российскими туроператорами, которые располагают собственными авиапарками, об открытии новых направлений. Ждем конца года, чтобы подвести итоги наших усилий.

Решение визового вопроса наверняка поспособствовало бы увеличению потока туристов в Грецию.

С прошлого года мы начали выдавать мультивизы на три-пять лет всем туристам, которые ранее не были замечены в нарушении визового режима. Греческие визовые центры расположены практически во всех крупных городах России, процесс получения визы занимает от суток до трех рабочих дней — самый быстрый среди стран Шенгенской зоны. Поэтому визовый вопрос не является для россиян препятствием для отдыха в Греции.

Наши соотечественники по-прежнему предпочитают отдых в отелях с системой all-inclusive, или вы заметили рост числа индивидуальных туристов?

В этом плане россияне мало отличаются от других европейцев. Около 70 процентов путешественников предпочитают покупку турпакетов, и только 30 процентов занимаются организацией своего отдыха самостоятельно. Однако россиянам особенно важно, чтобы персонал отеля, в котором они отдыхают, говорил по-русски. Пожалуй, только молодежь и бездетные пары предпочитают осваивать Грецию самостоятельно.

Не могу утверждать, что система «все включено» переживает свой расцвет. Ее традиционно придерживаются дорогие люксовые отели и курорты, они стараются довести качество услуг до совершенства. Наряду с этим в Греции есть масса отелей и апартаментов экономкласса, которые предлагают своим клиентам только завтрак. Ужин — это отличный повод выбраться из отеля и познакомиться с Грецией поближе. В конце концов, греческая кухня славится на весь мир. И уж если вы выбрали отдых в нашей стране, не стоит упускать возможность насладиться вкусом местных продуктов в традиционных тавернах.

Есть ли что-то, отличающее российских туристов от прочих гостей Греции?

Россияне особенно любят историю и культуру Древней Греции — едва ли не больше, чем сами греки. Поэтому хорошим спросом пользуются дополнительные экскурсионные туры и услуги гидов. Даже если люди выбирают пляжный отдых, они все же найдут время посетить археологические сайты и внимательно послушать экскурсовода. Это потрясающе.

Едут ли греки отдыхать в Россию?

Да, конечно. Россия становится все популярнее, нас привлекают культура и православные традиции. Излюбленные направления греков — Москва и Санкт-Петербург. Это музеи, театры, религиозные святыни, которые находятся в двух столицах. Но туристический поток из Греции нельзя сравнивать с туристическим потоком из России хотя бы в силу несопоставимых размеров наших стран. Затянувшийся экономический кризис тоже не способствует туристической активности граждан Греции.

Однако в этом году мы с заместителем министра по культуре России Аллой Маниловой подписали соглашение о сотрудничестве по туризму между Россией и Грецией в двустороннем порядке. Год туризма начнется в октябре 2017-го, тогда же будут определены его основные положения. И как результат — мы ожидаем увеличения потока туристов с обеих сторон.

Беседовала Светлана Стрельникова

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