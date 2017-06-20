ЕС изменит дизайн шенгенской визы

Евросоюз изменит дизайн шенгенской визы ради безопасности. Об этом говорится во вторник, 20 июня, на сайте Совета ЕС.

Как сообщается, принять регламент о новом общем дизайне для виз необходимо для предотвращения их подделки. «Нынешняя визовая наклейка, которая находится в обращении более 20 лет, скомпрометировала себя серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — говорится в заявлении.

Кроме того сообщается, что изменения не затронут Ирландию и Великобританию, однако по запросу этих стран им предоставят необходимую техническую информацию касающуюся формата их национальных виз.

Новый дизайн шенгенской визы Изображение: consilium.europa.eu

Регламент, вероятнее всего, будет утвержден Советом и Европарламентом в начале июля, после чего его разместят в Официальном журнале ЕС.

Решение вступит в силу на двадцатый день после опубликования. Внедрить новые визы страны ЕС должны будут не позднее, чем через 15 месяцев после принятия изменений.

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В декабре 2016 года сообщалось, что Россия находится на первом месте в мире по числу выдаваемых ее гражданам шенгенских виз. Этот показатель превосходит три миллиона документов в год.

Осенью 2015-го в России изменились правила выдачи виз в страны Шенгена. При оформлении въездных документов граждан старше 12 лет обязали раз в пять лет проходить процедуру дактилоскопии.

Шенгенская виза сейчас необходима для въезда в 26 стран: Австрию, Бельгию, Венгрию, Германию, Грецию, Данию, Исландию, Испанию, Италию, Латвию, Литву, Лихтенштейн, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Финляндию, Францию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.