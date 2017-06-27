Милости просим

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Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis Vafeiadakis
Фото: Aristidis Vafeiadakis / Globallookpress.com

Милос — один из многочисленных островов Кикладского архипелага. В России не пользуется большим спросом, а зря: по красоте пейзажей, гастрономии и небольшому количеству туристов этот остров даст фору и пафосному Санторини, и стремительно набирающему популярность Родосу. «Лента.ру» выясняла, что ждет путешественника на маленьком клочке суши посреди Эгейского моря.

Этот остров, очертаниями напоминающий подкову, образовался в результате извержения двух вулканов. Идеальное время для отдыха — май-июнь, когда все тут покрывается красивыми полевыми цветами. А вообще, растительность на острове бедная.

Милос предлагает отдых на любой вкус: и на пляже поваляться, и предаться чревоугодию, и понырять с аквалангом, и покататься на доске.

На заметку: Рекомендуем поделить отдых пополам. Сначала пожить в одной части острова, потом в другой, чтобы не тратить время на постоянные переезды туда-обратно. С общественным транспортом на острове туго. Он есть, но ходит нечасто, и каждый раз подгадывать с расписанием довольно неудобно. Лучше всего арендовать автомобиль (в среднем 25 евро в сутки). Можно и багги, но тогда придется обходиться без полноценного багажника. Прокатных компаний много и в единственном порту Милоса Адамасе, и вообще по всему острову.

По стопам Венеры

Программа-минимум — хотя бы пара дней. В первый посмотреть все культурно-исторические объекты, второй посвятить пляжам. На Милосе они невероятной красоты, и каждый уникален по-своему. Поселиться при таком варианте путешествия лучше рядом с нынешней столицей острова — в деревушке Плака, построенной в традиционном для Киклад стиле. Рядом с Плакой —множество отличных отелей, предлагающих комнаты-студии. Например, очень удобно в Сhaido Studios (просторный номер обойдется в пять тысяч за два дня): Плака, Трипити, а также одна из визитных карточек острова, рыболовецкая деревушка Клима — в шаговой доступности. Пешком можно добраться до древнегреческого театра, а также того места, где, как считается, в XIX веке один из местных крестьян обнаружил статую богини Афродиты, известную всему миру ныне как Венера Милосская. Та самая, что стоит в Лувре.

В Плаке автомобиль оставляем на парковке. Далее только ногами. Как во всех греческих деревушках — узкие улицы, белые дома. От церкви Богородицы Корфиатиссы открывается великолепный вид на береговую линию, а вечером сюда стоит вернуться, чтобы полюбоваться закатами. Отсюда же можно понаблюдать и за кораблями на рейде.

Рядом — аккуратная католическая церковь Богоматери Родон. От нее в разных направлениях разбегаются улочки, и на каждом шагу — небольшие рестораны. Имеет смысл пробовать все. Конечно, фирменный греческий салат. Конечно, домашнее вино и, разумеется, морепродукты, они тут в изобилии. Ужин на двоих обойдет в 40-50 евро.

Здесь же, кстати, находится и единственный на весь остров полицейский участок. Как рассказал один из местных, на острове неустанно трудятся всего два стража порядка. Здесь настолько спокойно, что больше не требуется.

Столица Милоса была построена в 1800 году из камней древнего замка, руины которого возвышаются над Плакой. Оттуда тоже открывается великолепная панорама. В археологическом музее Плаки выставлена копия Венеры Милосской в натуральную величину.

После осмотра Плаки отправляемся в Трипити, где сохранились раннехристианские катакомбы I века нашей эры. По словам местных, это настоящий лабиринт. Археологи говорят, что здесь покоятся останки восьми тысяч человек. До катакомб, а также до соседней Климы можно добраться и на машине, и пешком. Парковка есть, но ограниченная.

От катакомб идет тропа туда, где нашли Венеру Милосскую. Оттуда рукой подать до живописной рыболовецкой деревушки Климы. Она очень небольшая — на внимательный осмотр и дотошное фотографирование уйдет максимум полчаса. Домики стоят у самой кромки воды. Первый этаж используется для лодочного гаража, второй — для жилья. Все домишки — разноцветные.

Побродив по улочкам Плаки, осмотрев греческий театр, катакомбы и Климу, самое время передохнуть и набраться сил для второго дня. Проводим его на окрестных пляжах. Прежде всего — Фиропотамос, в 15-20 минутах езды от Плаки. Никакого навигатора не потребуется, на Милосе полно указателей, ориентироваться очень легко. К пляжу ведет узкий серпантин, тщательно соблюдайте скоростной режим. Пляж песчаный, вода прозрачная, плавать — большое удовольствие. На берегу какие-то древние руины. Городские ворота, но от домов ничего не осталось, только море плещется о песок.

Проведя в Фиропотамосе часа два, направляемся в бухту Саракинико на северном побережье острова. Это одно из самых красивых мест на острове.

Когда-то эта бухта служила убежищем пиратам-сарацинам, отсюда и название. Здесь можно попрыгать прямо со скал в воду, поплавать в гротах, полазить по пещерам. Если повезет, найдете пиратский клад. Белые меловые скалы нависают прямо над морем, а соленая вода и время образовали в них большие и маленькие впадины причудливых форм и размеров.

Редкие земли

Отдохнув на севере острова, перебираемся на юг. Здесь меньше культурно-исторических объектов, но гораздо больше пляжей. Семейные пары с детьми по достоинству оценят чистый песок и отмели, позволяющие спокойно отпустить в море ребенка. Один из таких пляжей называется Фириплака.

Едем на автомобиле, но на сам пляж придется пройти пешком, дороги к нему нет. Кстати, это обычная ситуация для Милоса. Очень много потрясающе красивых мест, к которым не проедешь. Но в этом и прелесть острова. Дорога до Фириплаки простая, ее одолеет даже маленький ребенок. На пляже работает небольшое летнее кафе.

На пляжи Циградо и Каламостуда с ребенком уже не пройдешь: слишком крутой спуск. Зато замечательный вид со скал. На Паличиори соваться не стоит: сильный ветер не позволит спокойно поплавать. Но для снорклинга — самое то.

На самом юге Милоса есть еще одно уникальное местечко — Клефтико. Сюда не доехать ни на автомобиле, ни на багги. Только морем. Экскурсию на яхте надо заказывать в порту Адамантас. И вообще, на яхте покататься стоит. Много природных красот можно увидеть только с моря.

А что же вторая половина подковы? В пункте проката вам обязательно скажут, что ездить туда нельзя, и не соврут, но немного преувеличат. Если брать маленькое авто, то, конечно, подъем на гору Элиас весьма проблематичен, поскольку шоссе там нет, есть только гравийная дорога. На джипе — другое дело. Высота горы Элиас — 748 метров, это высшая точка острова. На вершине находится монастырь.

На заметку: на Милосе навигатор вообще лучше не включать, так как он порой ведет проселочными дорогами, где проехать в состоянии только тракторы или багги.

И, наконец, снова возвращаемся на север в еще одну типичную греческую деревушку Поллония. По дороге заглядываем в Мандракию и Папафрагас — это крошечная бухта, окруженная живописными скалами. Что удивительно, ни в одном туристическом проспекте об этом месте ни слова. А ведь Папафрагас ничуть не хуже Саракинико. Узкие тропки, скалы, крохотный пляж завораживают, как и сама скрытая от глаз бухта.

Из Поллонии видны соседние острова: Кимолос и Полиайгос. Первый — достаточно густонаселенный, на втором едва различимы редкие домишки.

Много времени в Поллонии не проведешь, но побывать тут стоит. Во-первых, здесь прекрасный пляж. Бухта очень спокойная, волн нет совсем. Детям — красота! Во-вторых, в местных ресторанчиках можно отдохнуть и отведать только что пойманную на ваших глазах рыбу, запив ее греческим вином.

В отличие от Санторини, на Милосе нет виноделен, поэтому хорошее вино есть не везде, но найти можно. Обед обойдется в те же 40 евро.

И еще одна достопримечательность. Между Поллонией и Папафрагасом на одной из гор виднеется что-то вроде смотровой площадки. Туда ведет хорошая асфальтированная дорога. Ехать удобно и приятно. Наверху примечательная картина: предполагаемая смотровая площадка обнесена забором, который, правда, почему-то валяется на земле. Как объяснили местные, это военная база с вертолетной площадкой. А почему забор повален? Ответ предельно прост: «Это Греция».

Как добраться

Два варианта: морем и по воздуху. Имейте в виду: Эгейское море неспокойное. Греки привыкли к пятибалльному волнению, но у туристов могут возникнуть неприятные ощущения.

Калькуляция путешествия простая. Перелет Москва — Афины: цена сильно зависит от сезона, но в среднем это 9-12 тысяч рублей с человека. Далее выбираем — паром или самолет. Если первый вариант, то из главного аэропорта Афин имени Элефтериоса Венизелоса курсирует автобус X96. Стоимость — 6 евро с человека. В утренние и ночные часы дорога до порта Пирей займет около 50 минут. В дневное время все определяют пробки. Такси, естественно, недешевое, но с некоторыми водителями можно поторговаться. Официальная цена — 60-70 евро до порта, если договариваться в индивидуальном порядке, то реально сбить до 35-40 евро.

Паромов из Пирея много. Один из самых оптимальных вариантов по соотношению цена/качество — Seajets. Билет — 60 евро. Расписание есть на официальном сайте. Билеты можно купить заранее, но важно получить оригинал в самом порту. Путь из Афин до Милоса займет три часа. Есть варианты подешевле, но это увеличит время в пути.

Перелет из Афин до Милоса обойдется дешевле, но летает на Милос только Olympic Air и лишь раз в день. Билеты в среднем — 10-12 тысяч на двоих.

Артем Загуменнов

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Oct. 2, 2011 - Milos Island, Cyclades, Greece - Sarakiniko beach. Milos island in Greece, with its unique horse shoe-shape, set in the blue waters of the Aegean sea in Cyclades. The island of Milos is almost entirely a volcanic island. The colours and morphology of the geological phenomena.....the coastlines, the gulfs, the cliffs, the gorges, the hills are unique and it would be difficult to tire of gazing at them. (Credit Image: © ZUMAPRESS.com/Global Look Press) Photographer: © Aristidis VafeiadakisМилости просим
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