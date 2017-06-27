Милости просим

Милос — один из многочисленных островов Кикладского архипелага. В России не пользуется большим спросом, а зря: по красоте пейзажей, гастрономии и небольшому количеству туристов этот остров даст фору и пафосному Санторини, и стремительно набирающему популярность Родосу. «Лента.ру» выясняла, что ждет путешественника на маленьком клочке суши посреди Эгейского моря.

Этот остров, очертаниями напоминающий подкову, образовался в результате извержения двух вулканов. Идеальное время для отдыха — май-июнь, когда все тут покрывается красивыми полевыми цветами. А вообще, растительность на острове бедная.

Милос предлагает отдых на любой вкус: и на пляже поваляться, и предаться чревоугодию, и понырять с аквалангом, и покататься на доске.

На заметку: Рекомендуем поделить отдых пополам. Сначала пожить в одной части острова, потом в другой, чтобы не тратить время на постоянные переезды туда-обратно. С общественным транспортом на острове туго. Он есть, но ходит нечасто, и каждый раз подгадывать с расписанием довольно неудобно. Лучше всего арендовать автомобиль (в среднем 25 евро в сутки). Можно и багги, но тогда придется обходиться без полноценного багажника. Прокатных компаний много и в единственном порту Милоса Адамасе, и вообще по всему острову.

По стопам Венеры

Программа-минимум — хотя бы пара дней. В первый посмотреть все культурно-исторические объекты, второй посвятить пляжам. На Милосе они невероятной красоты, и каждый уникален по-своему. Поселиться при таком варианте путешествия лучше рядом с нынешней столицей острова — в деревушке Плака, построенной в традиционном для Киклад стиле. Рядом с Плакой —множество отличных отелей, предлагающих комнаты-студии. Например, очень удобно в Сhaido Studios (просторный номер обойдется в пять тысяч за два дня): Плака, Трипити, а также одна из визитных карточек острова, рыболовецкая деревушка Клима — в шаговой доступности. Пешком можно добраться до древнегреческого театра, а также того места, где, как считается, в XIX веке один из местных крестьян обнаружил статую богини Афродиты, известную всему миру ныне как Венера Милосская. Та самая, что стоит в Лувре.

В одном из отелей в деревушке Трипити Фото: Артем Загуменнов 1 /3

В Плаке автомобиль оставляем на парковке. Далее только ногами. Как во всех греческих деревушках — узкие улицы, белые дома. От церкви Богородицы Корфиатиссы открывается великолепный вид на береговую линию, а вечером сюда стоит вернуться, чтобы полюбоваться закатами. Отсюда же можно понаблюдать и за кораблями на рейде.

Рядом — аккуратная католическая церковь Богоматери Родон. От нее в разных направлениях разбегаются улочки, и на каждом шагу — небольшие рестораны. Имеет смысл пробовать все. Конечно, фирменный греческий салат. Конечно, домашнее вино и, разумеется, морепродукты, они тут в изобилии. Ужин на двоих обойдет в 40-50 евро.

Здесь же, кстати, находится и единственный на весь остров полицейский участок. Как рассказал один из местных, на острове неустанно трудятся всего два стража порядка. Здесь настолько спокойно, что больше не требуется.

Столица Милоса была построена в 1800 году из камней древнего замка, руины которого возвышаются над Плакой. Оттуда тоже открывается великолепная панорама. В археологическом музее Плаки выставлена копия Венеры Милосской в натуральную величину.

Плака. Вечерами туристы приезжают к церкви Богородицы Корфиатиссы, чтобы насладиться невероятными закатами Фото: Артем Загуменнов 1 /2

После осмотра Плаки отправляемся в Трипити, где сохранились раннехристианские катакомбы I века нашей эры. По словам местных, это настоящий лабиринт. Археологи говорят, что здесь покоятся останки восьми тысяч человек. До катакомб, а также до соседней Климы можно добраться и на машине, и пешком. Парковка есть, но ограниченная.

От катакомб идет тропа туда, где нашли Венеру Милосскую. Оттуда рукой подать до живописной рыболовецкой деревушки Климы. Она очень небольшая — на внимательный осмотр и дотошное фотографирование уйдет максимум полчаса. Домики стоят у самой кромки воды. Первый этаж используется для лодочного гаража, второй — для жилья. Все домишки — разноцветные.

Побродив по улочкам Плаки, осмотрев греческий театр, катакомбы и Климу, самое время передохнуть и набраться сил для второго дня. Проводим его на окрестных пляжах. Прежде всего — Фиропотамос, в 15-20 минутах езды от Плаки. Никакого навигатора не потребуется, на Милосе полно указателей, ориентироваться очень легко. К пляжу ведет узкий серпантин, тщательно соблюдайте скоростной режим. Пляж песчаный, вода прозрачная, плавать — большое удовольствие. На берегу какие-то древние руины. Городские ворота, но от домов ничего не осталось, только море плещется о песок.

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Проведя в Фиропотамосе часа два, направляемся в бухту Саракинико на северном побережье острова. Это одно из самых красивых мест на острове.

Когда-то эта бухта служила убежищем пиратам-сарацинам, отсюда и название. Здесь можно попрыгать прямо со скал в воду, поплавать в гротах, полазить по пещерам. Если повезет, найдете пиратский клад. Белые меловые скалы нависают прямо над морем, а соленая вода и время образовали в них большие и маленькие впадины причудливых форм и размеров.

Редкие земли

Отдохнув на севере острова, перебираемся на юг. Здесь меньше культурно-исторических объектов, но гораздо больше пляжей. Семейные пары с детьми по достоинству оценят чистый песок и отмели, позволяющие спокойно отпустить в море ребенка. Один из таких пляжей называется Фириплака.

Едем на автомобиле, но на сам пляж придется пройти пешком, дороги к нему нет. Кстати, это обычная ситуация для Милоса. Очень много потрясающе красивых мест, к которым не проедешь. Но в этом и прелесть острова. Дорога до Фириплаки простая, ее одолеет даже маленький ребенок. На пляже работает небольшое летнее кафе.

Клима — типичная рыболовецкая деревушка Милоса Фото: Aristidis Vafeiadakis / Globallookpress.com 1 /3

На пляжи Циградо и Каламостуда с ребенком уже не пройдешь: слишком крутой спуск. Зато замечательный вид со скал. На Паличиори соваться не стоит: сильный ветер не позволит спокойно поплавать. Но для снорклинга — самое то.

На самом юге Милоса есть еще одно уникальное местечко — Клефтико. Сюда не доехать ни на автомобиле, ни на багги. Только морем. Экскурсию на яхте надо заказывать в порту Адамантас. И вообще, на яхте покататься стоит. Много природных красот можно увидеть только с моря.

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А что же вторая половина подковы? В пункте проката вам обязательно скажут, что ездить туда нельзя, и не соврут, но немного преувеличат. Если брать маленькое авто, то, конечно, подъем на гору Элиас весьма проблематичен, поскольку шоссе там нет, есть только гравийная дорога. На джипе — другое дело. Высота горы Элиас — 748 метров, это высшая точка острова. На вершине находится монастырь.

На заметку: на Милосе навигатор вообще лучше не включать, так как он порой ведет проселочными дорогами, где проехать в состоянии только тракторы или багги.

И, наконец, снова возвращаемся на север в еще одну типичную греческую деревушку Поллония. По дороге заглядываем в Мандракию и Папафрагас — это крошечная бухта, окруженная живописными скалами. Что удивительно, ни в одном туристическом проспекте об этом месте ни слова. А ведь Папафрагас ничуть не хуже Саракинико. Узкие тропки, скалы, крохотный пляж завораживают, как и сама скрытая от глаз бухта.

Из Поллонии видны соседние острова: Кимолос и Полиайгос. Первый — достаточно густонаселенный, на втором едва различимы редкие домишки.

В Мантракию стоит заехать по дороге к Поллонии Фото: Артем Загуменнов 1 /3

Много времени в Поллонии не проведешь, но побывать тут стоит. Во-первых, здесь прекрасный пляж. Бухта очень спокойная, волн нет совсем. Детям — красота! Во-вторых, в местных ресторанчиках можно отдохнуть и отведать только что пойманную на ваших глазах рыбу, запив ее греческим вином.

В отличие от Санторини, на Милосе нет виноделен, поэтому хорошее вино есть не везде, но найти можно. Обед обойдется в те же 40 евро.

И еще одна достопримечательность. Между Поллонией и Папафрагасом на одной из гор виднеется что-то вроде смотровой площадки. Туда ведет хорошая асфальтированная дорога. Ехать удобно и приятно. Наверху примечательная картина: предполагаемая смотровая площадка обнесена забором, который, правда, почему-то валяется на земле. Как объяснили местные, это военная база с вертолетной площадкой. А почему забор повален? Ответ предельно прост: «Это Греция».

Как добраться

Два варианта: морем и по воздуху. Имейте в виду: Эгейское море неспокойное. Греки привыкли к пятибалльному волнению, но у туристов могут возникнуть неприятные ощущения.

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Калькуляция путешествия простая. Перелет Москва — Афины: цена сильно зависит от сезона, но в среднем это 9-12 тысяч рублей с человека. Далее выбираем — паром или самолет. Если первый вариант, то из главного аэропорта Афин имени Элефтериоса Венизелоса курсирует автобус X96. Стоимость — 6 евро с человека. В утренние и ночные часы дорога до порта Пирей займет около 50 минут. В дневное время все определяют пробки. Такси, естественно, недешевое, но с некоторыми водителями можно поторговаться. Официальная цена — 60-70 евро до порта, если договариваться в индивидуальном порядке, то реально сбить до 35-40 евро.

Паромов из Пирея много. Один из самых оптимальных вариантов по соотношению цена/качество — Seajets. Билет — 60 евро. Расписание есть на официальном сайте. Билеты можно купить заранее, но важно получить оригинал в самом порту. Путь из Афин до Милоса займет три часа. Есть варианты подешевле, но это увеличит время в пути.

Перелет из Афин до Милоса обойдется дешевле, но летает на Милос только Olympic Air и лишь раз в день. Билеты в среднем — 10-12 тысяч на двоих.