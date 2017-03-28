Греческий остров стал лидером по росту интереса среди российских туристов

Спрос россиян на перелеты на греческий остров Родос резко вырос весной текущего года. Об этом говорится в пресс-релизе туристического сервиса Kayak.ru, поступившем в «Ленту.ру» во вторник, 28 марта.

Эксперты компании выяснили, что количество поисковых запросов на авиабилеты на Родос для путешествий с марта по май увеличилось на 113 процентов по сравнению с весной 2016 года. На втором месте по росту спроса среди европейских регионов находится другое греческое направление — Афины (плюс 73 процента).

Материалы по теме Возможность острова Что предлагает Родос российскому туристу

Активизацию интереса к Греции специалисты объясняют укреплением рубля по отношению к евро, высоким уровнем сервиса в отелях страны, а также хорошим состоянием пляжей.

Замыкает тройку рейтинга немецкий город Кельн с показателем роста в 63 процента. На четвертом месте — итальянская Флоренция (56 процентов), на пятом — португальский Лиссабон (54 процента).

В топ-10 списка в порядке убывания также попали итальянский порт Катания, испанская Валенсия, Генуя (Италия) и Гамбург (Германия). Десятая позиция досталась еще одному городу Испании Малаге.

Ранее в марте сообщалось, что Греция попала в тройку наиболее востребованных у туристов из Санкт-Петербурга направлений за 2015-2016 годы.