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08:36, 22 июля 2026 (обновлено: 08:38, 22 июля 2026)Мир

Стало известно о «беснованиях» трех стран из-за России

Посол Бердыев: Австралия, Новая Зеландия и Канада изливают желчь и беснуются из-за России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)
Марат Бердыев

Марат Бердыев. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Три страны — Австралия, Новая Зеландия и Канада — в кулуарах беснуются по поводу России, в том числе из-за ее участия в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Есть и те, кто изливает желчь и беснуется, — Австралия, Новая Зеландия и Канада, блуждающие в идеологических потемках», — подчеркнул дипломат.

По его словам, эти факты не остановят Москву. Он напомнил, что в 2026 году исполнительный директор секретариата форума Педроса впевые нанес визит в Россию.

«Провели в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге вместе с ним, партнерами из КНР и Вьетнама специальную сессию по вопросам планируемой нами вахты в АТЭС. Вновь услышали позитивный отклик», — отметил Бердыев. Он заявил о намерении РФ активно добиваться утверждения заявки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне.

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