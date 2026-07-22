Посол Бердыев: Австралия, Новая Зеландия и Канада изливают желчь и беснуются из-за России

Три страны — Австралия, Новая Зеландия и Канада — в кулуарах беснуются по поводу России, в том числе из-за ее участия в АТЭС (Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество). Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Есть и те, кто изливает желчь и беснуется, — Австралия, Новая Зеландия и Канада, блуждающие в идеологических потемках», — подчеркнул дипломат.

По его словам, эти факты не остановят Москву. Он напомнил, что в 2026 году исполнительный директор секретариата форума Педроса впевые нанес визит в Россию.

«Провели в рамках ПМЭФ в Санкт-Петербурге вместе с ним, партнерами из КНР и Вьетнама специальную сессию по вопросам планируемой нами вахты в АТЭС. Вновь услышали позитивный отклик», — отметил Бердыев. Он заявил о намерении РФ активно добиваться утверждения заявки.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин возглавит российскую делегацию на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Саммит запланирован на 18-19 ноября в Шэньчжэне.