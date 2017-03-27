Российских туристов предупредили о нехватке мест на Кипре и в Греции

Российским туристам, которые в грядущем летнем сезоне планируют отдохнуть в Греции или на Кипре, однако еще не купили путевок, может не хватить мест. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Эксперты туррынка отмечают, что ближе к лету места в отелях найти будет все сложнее. По оценкам представителей отрасли, в июне-августе Греция и Кипр заполняются туристами на 80 процентов. При этом эксперты уточняют, что номера во многих хороших отелях на весь сезон уже раскуплены.
По данным АТОР, на данный момент раннее бронирование туров в эти страны бьет все рекорды. Так, по оценкам компании «Музенидис Трэвел», продажи путевок в Грецию выросли на 400 процентов. Представители туроператора подчеркнули, что уже сейчас продано более 20 процентов заявленной на этот период летней программы.
Серьезное увеличение спроса на Грецию и Кипр отметили также и в ICS Travel Group. Директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора Валерия Романенкова рассказала, что активные продажи путевок в Грецию начались в конце января, но уже превысили прошлогодний спрос в пять раз. При этом туры на Кипр на лето начали активно покупать еще в ноябре 2016 года, число бронирований выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями.
Представитель компании «Русский Экспресс» также подтвердил, что в этом году россияне начали бронировать летний отдых очень рано.
Спрос на отдых в Грецию и Кипр показал серьезный рост после «закрытия» для российских путешественников Турции и Египта. Кроме того, увеличение турпотока в эти страны связано с простотой оформления виз и обширной чартерной программой.