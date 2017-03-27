Российских туристов предупредили о нехватке мест на Кипре и в Греции

Российским туристам, которые в грядущем летнем сезоне планируют отдохнуть в Греции или на Кипре, однако еще не купили путевок, может не хватить мест. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты туррынка отмечают, что ближе к лету места в отелях найти будет все сложнее. По оценкам представителей отрасли, в июне-августе Греция и Кипр заполняются туристами на 80 процентов. При этом эксперты уточняют, что номера во многих хороших отелях на весь сезон уже раскуплены.

Материалы по теме Возможность острова Что предлагает Родос российскому туристу Обойдемся без «шенгена» Как летать через Европу без визы

По данным АТОР, на данный момент раннее бронирование туров в эти страны бьет все рекорды. Так, по оценкам компании «Музенидис Трэвел», продажи путевок в Грецию выросли на 400 процентов. Представители туроператора подчеркнули, что уже сейчас продано более 20 процентов заявленной на этот период летней программы.

Серьезное увеличение спроса на Грецию и Кипр отметили также и в ICS Travel Group. Директор департамента маркетинга, продаж и работы с агентствами туроператора Валерия Романенкова рассказала, что активные продажи путевок в Грецию начались в конце января, но уже превысили прошлогодний спрос в пять раз. При этом туры на Кипр на лето начали активно покупать еще в ноябре 2016 года, число бронирований выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Представитель компании «Русский Экспресс» также подтвердил, что в этом году россияне начали бронировать летний отдых очень рано.

Спрос на отдых в Грецию и Кипр показал серьезный рост после «закрытия» для российских путешественников Турции и Египта. Кроме того, увеличение турпотока в эти страны связано с простотой оформления виз и обширной чартерной программой.