Назван российский регион-рекордсмен по числу поездок в Европу

Жители Санкт-Петербурга в 2015-2016 годах чаще других россиян выезжали в Европу. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Материалы по теме Обойдемся без «шенгена» Как летать через Европу без визы

Такие данные были получены специалистами исследовательской компании Ipsos Comcon в ходе опроса десятков тысяч граждан из разных регионов. За два последних года 72 процента респондентов из Петербурга выбирали для поездок Европу. В топ-3 направлений в этом регионе у туристов из Северной столицы вошли Финляндия, страны Прибалтики и Греция.

Москвичи оказались на втором месте. Поездку в Европу в 2015-2016 годах выбрал 61 процент опрошенных из столицы.

Среди жителей Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов посетивших в Европу оказалось меньшинство. Так, 49 процентов участников опроса ездили в страны Азии, 23 — в государства Африки. Подавляющее большинство туристов (81 процент) из Дальневосточного ФО в 2015-2016 годах выбрали для путешествия Азию.

По информации турсервиса OneTwoTrip, жители Владивостока оказались лидерами в России по числу зарубежных поездок в 2016 году. В топ-3 также вошли москвичи и петербуржцы.

