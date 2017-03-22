Турпоток из России за рубеж сократился вдвое за годы кризиса

Поток путешественников за рубеж из российских городов с населением более 100 тысяч человек с 2013 по 2016 год упал почти вдвое. Об этом в среду, 22 марта, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

К таким выводам пришли эксперты исследовательской компании Ipsos Comcon. В частности, в Москве эта доля за указанный период сократилась с 21 до 12 процентов, в Санкт-Петербурге — с 20 до 12 процентов.

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В Дальневосточном федеральном округе, где традиционно высоки показатели выездного турпотока, данный показатель снизился с 11 до 4 процентов. В остальных ФО число отдыхающих за границей россиян упало в среднем до 3 процентов в 2016 году (в сравнении с 6 процентами в 2013-м).

При этом за четыре кризисных года сильнее всего сократился поток выезжающих за рубеж граждан с целью экскурсий (минус 7 процентов), отдыха на курортах (минус 4 процента) и участия в морских круизах (2 процента). Также выяснилось, что за период 2013-2016 годов на 6 процентов выросло число россиян, которые выезжали из страны для посещения родных и друзей.

Во вторник, 21 марта, глава Минздрава Вероника Скворцова заявила о том, что поток медицинских туристов из России драматически сократился в прошлом году. По данным АТОР, число выезжавших за границу организованных путешественников упало летом 2016 года почти на треть.

