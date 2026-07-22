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08:44, 22 июля 2026 (обновлено: 08:48, 22 июля 2026)Бывший СССР

В армии России рассказали о неадекватном состоянии бойцов ВСУ

Боец ВС России Гнев рассказал про пьяных военнослужащих ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто можно увидеть в неадекватном состоянии. О таком случае рассказал военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России с позывным Гнев, видео публикуют «Известия».

«Как под наркотиками, пришибленные. И как их не убрать, когда они в таком состоянии, даже неважно, сколько их, одного нашего бойца хватит вполне», — заявил он.

По словам военнослужащего, это не первый такой случай.

Ранее бойцы группировки войск «Восток» ВС РФ взяли в плен шестерых украинских бойцов в состоянии алкогольного опьянения. Это произошло в Днепропетровской области.

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