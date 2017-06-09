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Жить по-македонски

Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов

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Фото: Дмитрий Неумоин / Фотобанк Лори

В Греции каждый камень пропитан историей. Кажется, приложи к земле ухо — и непременно услышишь что-то невероятное о богах и героях, жизни и смерти, любви и ненависти. Однако в этой удивительной стране далекое и сложное прошлое теснейшим образом связано с живым настоящим. «Лента.ру» убедилась в этом, отправившись в Македонию.

Место на карте

Прежде всего, греческую Македонию не надо путать с частью бывшей Югославии, которая носит то же название. Официально так может именоваться только провинция, занимающая всю северо-восточную часть Греции. Она протянулась от болгарской границы до албанской и дальше к югу, до горы Олимп. Да-да, той самой, на которой, если верить древнегреческим мифам, некогда жили боги. Это самая большая область континентальной Греции — примерно четвертая ее часть, и вторая по численности населения. А еще она известна тем, что именно здесь в IV веке до нашей эры зародилась одна из величайших империй древности, названная по имени македонского царя Александра.

Столичные штучки

Столицей Македонии является город Салоники. Основанный в 315 году до н.э. на берегу удобной бухты неким Кассандром, мужем родной сестры Александра, он сохранил для потомков великое множество памятников, немых свидетелей своей долгой, славной и трагической истории.

О языческих временах гостям поведают крепостные стены, просторный античный форум, ипподром, изящная триумфальная арка, величественный мавзолей и развалины дворца императора Галерия. О христианском Средневековье расскажут шедевры византийского зодчества, такие как базилика Святого Дмитрия Солунского, церкви Святого Давида и Святой Софии. От эпохи турецкого владычества дошли мечеть Эни, бани-хаммамы и, конечно, Белая башня, где сидели в заточении и умирали чудовищной смертью греческие патриоты. А современный порт, площадь Аристотелус, квартал Лададика, дворец Казес и рынок Модиано — зримые знаки уже нового времени.

Сегодня Салоники — красивый и мощный портовый город. Здесь бурлит жизнь. Вместе со звуками музыки морской бриз отовсюду доносит ароматы жареной рыбы, бугаццы и кофе. Во всякое время дня и ночи на улицах полно людей, которые прямо на ходу жуют сочную тиропиту или неизменные бублики-кулюраки, бурно жестикулируют, громко разговаривают, постоянно целуются и много курят. В бесчисленных кафе и ресторанчиках, едва они откроют двери, яблоку негде упасть. Такое впечатление, что салоникийцы только и ждут момента, чтобы сесть за столик, взять чашку кофе или бокал вина и завязать приятную беседу, время от времени прерываясь на еду.

На заметку: В ресторанчике Ergon Agora, что открыт при небольшом фермерском рынке, традиционная греческая кухня предстает в абсолютно современном исполнении и при этом остается узнаваемой: совершенно точно понимаешь, что ешь именно греческий салат, фаву или буйурды, как бы экстравагантно это ни выглядело. Такой подход к национальной гастрономии для Греции довольно редкое явление.

Камень на камне

В ближайших окрестностях Салоник тоже найдется немало примечательного. О героических временах македонских царей путешественнику напоминают древние руины Вергины — или Эгеи, как ее именовали 2400 лет назад. В 1977 году здесь обнаружили могилу Филиппа II, отца Александра. По счастью, его мавзолей сохранился не разграбленным, благодаря чему почти случайную находку археолога Манолиса Андроникоса по значимости сравнивают с открытием Микен. Сюда непременно стоит заглянуть хотя бы ради великолепной фрески — единственного в своем роде образца монументальной древнегреческой живописи.

Еще одно важное место в окрестностях Салоник — развалины древней Стагиры, которые находятся на уходящем в море мысе в южной части той же бухты, что и современная македонская столица. В этом городе родился Аристотель — великий мыслитель, основоположник формальной логики и наставник Александра, лишь на год переживший своего царственного ученика. Магическое место, исполненное необъяснимого очарования.

Наконец, на берегах реки Вафирас, у подножия Олимпийской горной гряды расположен Дион — один из самых впечатляющих археологических заповедников страны. За много столетий местные жители возвели здесь множество храмов и святилищ, построили несколько театров, преторий, агору, виллы и термы. А еще проводили здесь Олимпийские игры — спортивные и театрализованные состязания, в которых принимали участие представители самых разных полисов.

На заметку: При желании можно подняться на Олимп, самую высокую гору Греции (2918 метров), первый национальный заповедник страны (с 1938 года). Здесь проложено несколько маршрутов разной степени сложности, оборудованы туристические стоянки и альпинистские лагеря.

Планета отшельников

В трех часах езды от Салоник, на западе фессалийской равнины, между горными массивами Антихасион и Пинда находится еще одно абсолютно священное место, но уже не языческое, а самое что ни на есть христианское. Имя ему Метеоры. Здесь все пропитано мистикой, молитвой, трудом и благочестием аскетов, монахов и отшельников.

Первые насельники появились на неприступных скалах высотой в несколько сотен метров, вдали от всякой мирской суеты, еще в XI столетии. Поначалу жили раздельно, лишь время от времени собираясь на совместную литургию. Постепенно вокруг разрозненных скитов образовались православные монастыри. За столетия число их менялось — одни возникали, другие уходили в небытие. В иные моменты их было больше сорока. Сегодня духовная жизнь продолжается в шести обителях.

Во времена османского ига Метеоры оставались важнейшим оплотом православия на Балканах, и значение этого факта в исторической перспективе трудно переоценить. Здесь все время работали образовательные и певческие школы, переписывались книги, творились иконы, но главное — непрестанно молились Богу, причем делали это на греческом языке и по греческому канону.

Множество исторических и культурных артефактов (уникальные иллюминированные рукописи, напрестольные и водосвятные кресты со сканью и тончайшей резьбой по дереву, священную утварь, расшитые золотом плащаницы) можно увидеть, например, в ризницах монастыря Святого Стефана и монастыря Варлаама. Храм Преображения Господня в монастыре Великого Метеора считается одним из самых величественных в Греции, его стены украшены удивительными фресками XV-XVI веков, исполненными в так называемом македонском и критском стиле. Наконец, крохотные монастыри Русану и Святого Николая Анапавса, каким-то чудом уместившиеся на крутых обрывах, наглядно демонстрируют, сколь титанического труда стоило монахам их строительство.

С 1988 года Метеоры являются памятником всемирного культурного и природного наследия человечества и находятся под защитой ЮНЕСКО. В 1995 году греческое государство объявило всю территорию Метеор «местом священным, неизменным и неприкосновенным», после чего власти всерьез занялись реставрацией уникального объекта. Действующие обители приведены в порядок. Некоторые заброшенные скиты и монастыри — как, например, подворье Великого Метеора или скит Святого Антония — также восстановлены и постепенно вовлекаются в богослужение. Другие еще ждут своего часа.

Развалины древних монастырей видны повсюду. При желании до многих из них можно добраться, хотя это потребует известной сноровки и неплохой физической формы. В большинстве обителей давно нет насельников, но менее популярными от этого они не становятся. Таков, например, монастырь Святого Георгия Мандиласа, легко различимый издалека по множеству цветных лоскутов, повязанных по всему периметру скального фасада. Полоски ткани оставляют неженатые мужчины, мечтающие найти свою половинку и обрести семейное счастье. Кстати, в монастырь можно попасть только по почти отвесной скале. Что ж, ради личного светлого будущего стоит потрудиться.

В Метеоры приезжает огромное количество туристов и паломников, мужчин и женщин, православных и не только. Афон, конечно, существенно ближе к Салоникам, но доступ туда сильно ограничен, а для женщин и вовсе запрещен. В Метеорах, напротив, дверей никому не закрывают. Более того, монахи открыты к общению и готовы, насколько это возможно, познакомить гостей со своим образом жизни и повседневными занятиями. Их главный труд — ежедневная молитва. Доступ на литургию разрешен всем желающим, поэтому в часы богослужения в монастырях обычно не протолкнуться. Кроме этого, насельники исповедуют паломников, изготавливают свечи и ладан, разводят пчел и работают в саду, пишут иконы, сочиняют духовные гимны, занимаются научными изысканиями и благотворительностью.

На заметку: Если вы решили провести в Метеорах несколько дней, лучше всего остановиться в городке Каламбака, расположенном у самого подножия скального массива. Отелей в нем немного, в отличие от туристов, поэтому в сезон о проживании стоит позаботиться заранее. Можно поискать гостевые комнаты и в окрестных деревнях, но количество их ограничено.

Александр Сидоров

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