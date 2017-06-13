Таксист вернул туристам забытый кошелек с тремя тысячами евро

В Греции таксист вернул паре французских туристов забытый ими в машине бумажник с деньгами и документами. Об этом сообщает портал Azinlikca.

Инцидент произошел во вторник, 6 июня. Водитель Яннис Киприотис (Yannis Kipriotis) доставил путешественников из Афин в расположенный рядом город Пирей.

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Позднее он обнаружил, что иностранцы оставили в его авто бумажник с тремя тысячами евро наличными, кредитными картами и документами.

В итоге 32-летний мужчина вернулся в Пирей и разыскал туристов, которые находились в юридической конторе. Он вернул им потерянную вещь. Отдыхающие поблагодарили Киприотиса, заявив, что теперь у них останутся самые лучшие впечатления от Греции.

В конце марта таксист в таиландской провинции Пхукет вернул отдыхающим из Великобритании сумку, в которой находилось более двух тысяч долларов.