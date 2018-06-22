Назван российский город с самым дешевым жильем

На Урале зафиксированы самые низкие цены на проживание в хостелах, сообщает телеканал «360».

Согласно исследованию, проведенному сервисом OneTwoTrip, средняя стоимость суточного проживания в Перми составляет 416 рублей.

Самым дорогим городом стала Москва. Средняя цена проживания в столице — 640 рублей в сутки. Следующим в списке оказался Санкт-Петербург — 585 рублей. На третьем месте — Нижний Новгород. Переночевать в этом городе можно за 542 рубля.

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При проведении исследования рассматривались 1,2 тысячи хостелов с проживанием в общих комнатах. Те из них, которые сдавали одно- или двухместные номера, не учитывались.

«Средняя стоимость ночи проживания в хостелах в России почти в пять раз ниже гостиниц», — рассказал директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш. Он также добавил, что туристы выбирают хостелы, чтобы сэкономить.

В мае сервис бронирования путешествий Rome to Rio назвал самую дорогую и самую дешевую авиакомпании в мире. Дешевле всего оказался австралийский лоукостер Tiger Air, который совершает только внутренние перелеты. Таким образом, стоимость одного километра у авиакомпании составила в пересчете на российскую валюту 3,4 рубля.

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