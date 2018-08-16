Названы самые выгодные месяцы для путешествий

Эксперты онлайн-сервиса бронирования жилья Booking.com подсчитали, в какие месяцы высокого сезона россияне смогут сэкономить до 50 процентов на жилье в разных городах мира. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 16 августа.

Например, в декабре путешественники смогут сэкономить 24 процента на поездке в Рио-де-Жанейро (Бразилия), по сравнению с самым дорогим месяцем для этого города — январем.

А вот в Окленд (Новая Зеландия) лучше полететь в октябре: тогда жилье обойдется на 15 процентов дешевле, чем в самом популярном месяце — марте.

Из Северного полушария специалисты отметили Майами-Бич (США), где в путешественники смогут сэкономить 42 процента в сентябре, а также Санкт-Петербург, в котором жилье обойдется на 49 процентов дешевле в апреле по сравнению с самым дорогим месяцем — июнем.

Самый недорогой месяц рассчитывался по результатам сравнения цен на проживание в высокий сезон. Для Южного полушария это период с октября по март, для Северного — с апреля по сентябрь. За основу для расчетов были взяты 3-, 4- и 5-звездочные отели.

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В мае эксперты составили список самых дешевых летних курортов для россиян. Они посчитали затраты на перелет, жилье и расходы на месте на двухнедельный отпуск для двоих взрослых, которые живут в недорогой гостинице или снимают квартиру, едят в кафе и иногда в ресторанах, стараются самостоятельно ездить по интересным местам. Лидером списка оказалось Азовское море со средним бюджетом поездки 1230 долларов на двоих.

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