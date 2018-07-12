Составлен рейтинг стран с самым дешевым загаром

Онлайн-сервис Compare the Market опубликовал результаты рейтинга The European Sunshine Index, который показывает, сколько стоит час солнца в разных городах Европы. Об этом сообщает Express.

Эксперты проанализировали 25 популярных туристических направлений и выяснили, где туристы могут получить больше солнца за меньшую сумму. Для этого они взяли среднюю цену перелета для семьи из четырех человек, цену за самый дешевый из доступных трехзвездочных отелей и среднее количество солнечных часов в сутки за последние 30 лет.

Оказалось, что в летние месяцы выгоднее всего загорать в Стамбуле, Турция, и на греческом острове Крит. Час солнца в Стамбуле стоит 900 рублей в июне и 1100 рублей в августе, в то время как час солнца на Крите в июле обойдется путешественникам в 980 рублей.

Самый дешевый час солнца из всех проанализированных мест тоже пришелся на Крит — 570 рублей в мае. Дороже всего час солнца стоит в Москве в декабре — 23 тысячи рублей.

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В июне специалисты опубликовали рейтинг Global Peace Index 2018 из 163 стран, от самых мирных до наиболее опасных, проанализировав уровень криминальности, количество террористических актов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, число заключенных, количество убийств и общую деятельность правительства. Из-за плохих внешнеполитических отношений, экспорта оружия и высокого числа заключенных Россия вошла в топ-10 опаснейших стран.

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