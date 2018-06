Россия оказалась среди наиболее опасных стран мира

Россия заняла 154-е место в списке Global Peace Index 2018, составленном организацией Institute for Economics and Peace. Об этом сообщается на сайте Vision of Humanity.

Специалисты составили рейтинг из 163 стран, от самых мирных до наиболее опасных, проанализировав уровень криминальности, количество террористических актов, импорт и экспорт оружия, коррумпированность, число заключенных, количество убийств и общую деятельность правительства.

Из-за плохих внешнеполитических отношений, экспорта оружия и высокого числа заключенных Россия вошла в топ-10 опаснейших стран мира, потеряв три позиции по сравнению с 2017 годом, когда она была на 151-м месте. А, например, Украина заняла 152-ю строчку в 2018-м, поднявшись на две позиции за год.

Материалы по теме Долби мой лед Что манит туристов в самое загадочное место Европы

Самой безопасной названа Исландия, где криминальная обстановка находится на минимальном уровне — всего 1,8 убийства на 100 тысяч человек. Второе место получила Новая Зеландия, а третье Австрия. Также в топ-10 самых мирных государств вошли Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.

Материалы по теме «Да он же нас сейчас изнасилует» Москвички отправились на край света и выжили

В июне модный журнал Cosmopolitan признал Исландию наиболее фотографируемой в мире страной и составил список мест и явлений, которые лучше всего выкладывать в Instagram и которые могут принести множество подписчиков. Редакторы отметили северное сияние, термальный источник Blue Lagoon и ледник Йёкюльсаурлоун.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!