Полковник высказался о возможности отставки министра обороны Украины

Матвийчук: министра обороны Украины могут снять из-за политической ситуации

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку министра обороны страны Рустема Умерова из-за политической ситуации в республике, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. О возможности смены главы украинского военного ведомства он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Зеленский сейчас подбирает команду под себя, потому что идет тяжелая политическая ситуация. Ему нужны люди, которые были бы полностью на его стороне. Я думаю, что Умеров — это человек, который пришел со стороны и он не в команде Зеленского. Скорее всего, это какие-то аппаратные игры, и Зеленский его будет убирать», — отметил он.

Как пишет украинское издание «Цензор» со ссылкой на источники, Умеров может покинуть свой пост в ближайшее время. В материале сказано, что он может занять пост министра инфраструктуры вместо Александра Кубракова.

По словам собеседников издания, такие перемены могут быть связаны с чисткой, которую проводит глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Так он якобы хочет избавиться от всех политиков, которые могут напрямую общаться с Зеленским и влиять на него без согласования с главой офиса.

Рустем Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал этот пост около двух лет.