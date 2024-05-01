Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:48, 1 мая 2024Бывший СССР

Полковник высказался о возможности отставки министра обороны Украины

Матвийчук: министра обороны Украины могут снять из-за политической ситуации
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский может отправить в отставку министра обороны страны Рустема Умерова из-за политической ситуации в республике, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. О возможности смены главы украинского военного ведомства он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Зеленский сейчас подбирает команду под себя, потому что идет тяжелая политическая ситуация. Ему нужны люди, которые были бы полностью на его стороне. Я думаю, что Умеров — это человек, который пришел со стороны и он не в команде Зеленского. Скорее всего, это какие-то аппаратные игры, и Зеленский его будет убирать», — отметил он.

Как пишет украинское издание «Цензор» со ссылкой на источники, Умеров может покинуть свой пост в ближайшее время. В материале сказано, что он может занять пост министра инфраструктуры вместо Александра Кубракова.

По словам собеседников издания, такие перемены могут быть связаны с чисткой, которую проводит глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Так он якобы хочет избавиться от всех политиков, которые могут напрямую общаться с Зеленским и влиять на него без согласования с главой офиса.

Рустем Умеров стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал этот пост около двух лет.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «По нам работали танки». Российский офицер 28 дней выживал в окружении ВСУ. Что он рассказал?

      Полковник высказался о возможности отставки министра обороны Украины

      Тайно поставленные США Киеву бомбы начали сбивать при помощи средств РЭБ

      Парламент Грузии принял закон об иноагентах во втором чтении

      В Латвии заявили о разрешении Украине бить западным оружием по России

      Рублев выбил третью ракетку мира с турнира ATP в Мадриде

      Российское постпредство обвинило ЕС в дезинформации из-за передачи активов

      Российские военные без потерь обезвредили украинскую ДРГ

      Грузию захотели лишить статуса кандидата в члены ЕС из-за закона об иноагентах

      Стало известно о массовых кражах книг русских классиков из библиотек Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше