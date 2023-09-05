Зеленский внес в Раду кандидатуру на должность министра обороны

Зеленский внес в Раду кандидатуру Умерова на должность министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность министра обороны страны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. Законопроект опубликован на сайте парламента республики.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича на должность министра обороны Украины», — сказано в тексте документа.

Ранее Рада приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества. Украинский депутат Ярослав Железняк уточнил, что за это решение проголосовали 302 нардепа. По его словам, ожидалось предложение от Зеленского назначить Умерова главой Минобороны.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смену министра обороны Украины внутренним делом Киева, не меняющим сути политики Киева. Она, по его словам, остается без каких-либо изменений, «в связи с чем можно только сожалеть».