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17:41, 5 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский внес в Раду кандидатуру на должность министра обороны

Зеленский внес в Раду кандидатуру Умерова на должность министра обороны
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова на должность министра обороны страны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. Законопроект опубликован на сайте парламента республики.

«Назначить Умерова Рустема Энверовича на должность министра обороны Украины», — сказано в тексте документа.

Ранее Рада приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества. Украинский депутат Ярослав Железняк уточнил, что за это решение проголосовали 302 нардепа. По его словам, ожидалось предложение от Зеленского назначить Умерова главой Минобороны.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал смену министра обороны Украины внутренним делом Киева, не меняющим сути политики Киева. Она, по его словам, остается без каких-либо изменений, «в связи с чем можно только сожалеть».

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    Кристина Есикова
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