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14:40, 5 сентября 2023Бывший СССР

На Украине приняли отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества

Верховная Рада приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества
Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Верховная Рада Украины приняла отставку Рустема Умерова с поста главы Фонда Госимущества. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что за отставку Умерова проголосовали 302 депутата. «Ждем сегодня предложения от президента (Владимира Зеленского — прим. "Ленты.ру") назначить его министром обороны Украины», — добавил Железняк.

Ранее Железняк рассказал, что Рада приняла отставку Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны. Ее поддержали 327 депутатов.

Об увольнении Резникова в видеообращении объявил Зеленский. Он также назвал имя преемника — им после голосования парламента должен стать Умеров.

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