На Украине приняли отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества

Верховная Рада приняла отставку Умерова с поста главы Фонда госимущества

Верховная Рада Украины приняла отставку Рустема Умерова с поста главы Фонда Госимущества. Об этом сообщает украинский депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламентарий уточнил, что за отставку Умерова проголосовали 302 депутата. «Ждем сегодня предложения от президента (Владимира Зеленского — прим. "Ленты.ру") назначить его министром обороны Украины», — добавил Железняк.

Ранее Железняк рассказал, что Рада приняла отставку Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны. Ее поддержали 327 депутатов.

Об увольнении Резникова в видеообращении объявил Зеленский. Он также назвал имя преемника — им после голосования парламента должен стать Умеров.