Верховная Рада проголосовала за отставку Резникова с поста главы Минобороны

Верховная Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны Украины

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Об этом в Telegram сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 327 депутатов.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова, а на его пост назначит руководителя Фонда госимущества Украины Рустема Умерова.

Позже отставку Резникова поддержали члены Комитета Верховной Рады по вопросам обороны. В поддержку этого решения высказались 16 депутатов.