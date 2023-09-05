Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:06, 5 сентября 2023Бывший СССР

Верховная Рада проголосовала за отставку Резникова с поста главы Минобороны

Верховная Рада поддержала отставку Резникова с поста министра обороны Украины

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Верховная Рада поддержала отставку Алексея Резникова с поста министра обороны Украины. Об этом в Telegram сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

«За» проголосовали 327 депутатов.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отправит в отставку министра обороны Алексея Резникова, а на его пост назначит руководителя Фонда госимущества Украины Рустема Умерова.

Позже отставку Резникова поддержали члены Комитета Верховной Рады по вопросам обороны. В поддержку этого решения высказались 16 депутатов.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    Правозащитники высказались о переданных Украине кассетных боеприпасах

    Алексея Панина задержали в Эстонии

    Названа причина роста выдачи кредитов в России

    В МИД прокомментировали планы США направить ядерное оружие в Британию

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

    Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости