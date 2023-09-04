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15:11, 4 сентября 2023Бывший СССР

В Верховной Раде поддержали отставку Резникова

Комитет Верховной Рады поддержал отставку министра обороны Украины Резникова
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Yves Herman / Reuters

Комитет Верховной Рады по вопросам обороны поддержал отставку Алексея Резникова с должности министра обороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат парламента республики Ярослав Железняк.

По его словам, за отставку Резникова высказались 16 членов комитета, еще два депутата воздержались.

Ранее об увольнении министра обороны Украины сообщил президент страны Владимир Зеленский. Отставного главу ведомства, занимавшего свой пост с ноября 2021 года, назначат новым послом республики в Великобритании.

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