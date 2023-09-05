В Кремле прокомментировали смену министра обороны Украины

Песков назвал смену главы Минобороны внутренним делом Украины, не меняющим сути

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал смену главы Министерства обороны Украины внутренним делом Киева, не меняющим сути. Об этом он заявил в беседе с журналистами, передает РИА Новости.

«Нет, мы никак не можем это прокомментировать. Это, собственно, внутреннее дело Украины», — сказал он.

В Кремле, отметил Песков, считают, что в настоящее время какие-то назначения не окажут большого влияния на суть политики Киева. Она, по его словам, остается без каких-либо изменений, «в связи с чем можно только сожалеть».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении министра обороны страны Алексея Резникова 3 сентября. Новым министром обороны станет глава Фонда госимущества Рустем Умеров. 4 сентября и Резников, и Умеров подали заявления об освобождении их от занимаемых должностей.

28 августа министр рассказал, что не обсуждал с президентом страны возможность отставки. Однако он отметил, что согласился бы на это предложение, и назвал свою должность Голгофой.