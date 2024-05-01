Рублев выбил третью ракетку мира с турнира ATP в Мадриде

Россиянин Рублев обыграл испанца Алькараса в четвертьфинале турнира в Мадриде

Россиянин Андрей Рублев вышел в полуфинал турнира серии ATP Tour Masters 1000 в Мадриде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале Рублев выбил третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса. Матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу россиянина. Спортсмены провели на корте 1 час 59 минут.

В полуфинале Рублев сыграет против победителя пары Тейлор Фриц — Франсиско Черундоло. Четвертьфинальная встреча между американцем и аргентинцем состоится 1 мая в 22:30 по московскому времени.

Россиянин занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Алькарас является победителем двух предыдущих розыгрышей турнира в Мадриде (2022, 2023).