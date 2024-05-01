«Спартак» вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России

«Спартак» обыграл «Динамо» и вышел в финал Пути регионов Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Дерби в Москве завершилось со счетом 2:0. На девятой минуте счет открыл нападающий Александр Соболев. Увеличил преимущество красно-белых полузащитник Михаил Игнатов на 39-й минуте.

Второй финалист Пути регионов определится 2 мая. В этот день полуфинальный матч проведут «Ростов» и «Балтика».

Финал Кубка России пройдет 2 июня на столичном стадионе «Лужники». Действующим обладателем титула является ЦСКА.