В Латвии заявили о разрешении Украине бить западным оружием по России

Глава МИД Латвии Браже: Киеву разрешили бить западным оружием по России

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что некоторые страны разрешили Киеву бить переданным ему западным оружием по российским территориям. Ее слова передает украинское издание «Страна.ua».

«Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие без подобных ограничений [на использование по территории России]. Конечно, не все объявляется публично», — сказала она, указав, что главное в этом вопросе — влияние на поле боя.

По словам Браже, западные страны могут не говорить публично о разрешении Украине применять их оружие по России, однако это не означает наличие запрета на подобные действия.

В Совфеде на это ответили, что подобные разрешения дают Москве моральное право на ответные действия. Зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров допустил, что такая договоренность между Украиной и союзниками действительно может существовать.