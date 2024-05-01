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18:29, 1 мая 2024Россия

В Совфеде отреагировали на разрешение Запада Киеву бить по России

Сенатор Джабаров: разрешение Запада Киеву бить по России дает право на ответ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Разрешение западных стран Киеву наносить удары по российской территории дает Москве моральное право на ответные действия, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что такая договоренность между Украиной и союзниками может существовать.

«Ну а почему нет? Что, они до этого этого не осуществляли? То же самое осуществляли. Обстреливали Белгородскую, Курскую, Брянскую области, пытались ударить по Крыму неоднократно. Я думаю, что у нас появляется моральное право отвечать тем странам, которые это допустили, которые дали такие разрешения, на какие-то ответные шаги, которые будут очень болезненно восприняты. Как это лучше сделать, я думаю, в Генеральном штабе и политическом руководстве страны знают лучше», — отреагировал сенатор.

Как заявила в интервью украинскому изданию «Европейская правда» глава МИД Латвии Байба Браже, некоторые западные страны не запрещали Киеву наносить удары по территории России поставленным оружием. «Уже сейчас есть страны, уже предоставившие Украине оружие без подобных ограничений. Конечно, не все объявляется публично, и даже лучше не говорить это вслух до поры до времени. Главное — влияние на поле боя. Ведь здесь есть выбор: говорить о чем-то громко или просто делать то, что нужно», — сказала она.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала от МИД Латвии предъявить список стран, разрешивших удары по России.

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