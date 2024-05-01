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17:02, 1 мая 2024Мир

Захарова призвала Латвию предъявить список разрешивших удары по России стран

Захарова призвала Латвию предъявить список стран, разрешивших удары по России

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Латвия должна предъявить список государств, которые направили оружие Киеву с разрешением наносить удары по российской территории. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Таким образом дипломат ответила на заявление латвийского Министерства иностранных дел о том, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по территории России.

«МИД Латвии должен предъявить список этих стран, если не врет», — подчеркнула она.

Ранее Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому метод борьбы с падением демографии в республике. По ее словам, главе государства придется начать массово генерировать граждан с помощью искусственного интеллекта.

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