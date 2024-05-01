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14:45, 1 мая 2024Бывший СССР

В МИД предложили Зеленскому начать генерировать украинцев с помощью ИИ

Захарова: скоро Зеленскому потребуется массовая генерация украинцев с помощью ИИ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В условиях стремительной депопуляции Украины президенту Владимиру Зеленскому придется начать массово генерировать украинцев с помощью искусственного интеллекта (ИИ). К таким методам борьбы с падением демографии в стране украинским властям предложила обратиться официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает Telegram-канал RTVI.

«Судя по тому, как бодро Зеленский выполняет западный заказ на уничтожение украинцев, скоро ему потребуется массовая генерация спикеров, рабочих, крестьян, учителей и врачей искусственным интеллектом», — заявил дипломат.

Ранее МИД Украины представило официального цифрового помощника, созданного при помощи ИИ. По словам главы внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы, такой шаг — это не прихость, а нужда военного времени.

Ранее Захарова прокомментировала другую инициативу украинской — привлечь женщин к разминированию. Она описала такое предложение словами «новости психбольницы».

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      Глеб Палехов
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