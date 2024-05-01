Захарова резко высказалась об идее Украины привлечь женщин к разминированию

Захарова осудила идею привлечь женщин к разминированию на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила озвученную на Украине идею привлечь женщин к разминированию. Свое мнение она выразила в Telegram-канале.

Захарова обратила внимание на предложение министра экономики Украины Юлии Свириденко задействовать больше женщин в процессе разминирования территорий.

«Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?» — резко высказалась дипломат.

Свириденко отмечала, что сейчас в разминировании участвует только 30 процентов украинок. Тем временем, по словам чиновницы, страна рассматривает гендерное равенство неотъемлемой частью внутренней политики.