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14:33, 30 апреля 2024Бывший СССР

На Украине захотели привлечь женщин к разминированию

Министр экономики Украины Свириденко предложила привлечь женщин к разминированию

Фото: Hannes P Albert / Globallookpress.com

Министр экономики Украины Юлия Свириденко предложила привлечь женщин к процессу разминирования. В качестве аргумента к одобрению ее инициативы она назвала гендерное равенство, сообщает ТАСС.

«Гендерное равенство рассматривается как неотъемлемая часть политики Украины, которая базируется на принципах интеграции, инклюзивности и целостности», — заявила она, добавив, что это касается всех видов деятельности, в число которых также входит разминирование.

По ее словам, сейчас вовлеченных в процесс разминирования женщин на Украине составляет всего 30 процентов, однако Киев стремится увеличить эту цифру. Свириденко выразила уверенность, что это благоприятно скажется на процессе и повысит его эффективность.

Ранее Свириденко призвала Европейскую комиссию дать решительный ответ на протесты фермеров в Польше на границе с Украиной. Она выразила беспокойство в связи с действиями польских протестующих и назвала нарушением общественного порядка высыпание зерна из грузового поезда на рельсы.

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      Лина Пивоварова
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