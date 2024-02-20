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15:49, 20 февраля 2024Бывший СССР

Украина понадеялась получить решительный ответ ЕК на польские протесты

Глава Минэкономики Украины Свириденко: Киев ждет ответа ЕК на протесты в Польше
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Киев надеется получить решительный ответ Европейской комиссии (ЕК) на протесты аграриев в Польше на границе между странами. Об этом она написала в соцсети X.

«Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы, и мы надеемся на решительный ответ», — проинформировала глава Минэкономики Украины.

Свириденко подчеркнула, что действия польских протестующих на границе стали причиной беспокойства. Она назвала нарушением общественного порядка высыпание зерна из грузового поезда на рельсы.

Ранее стало известно, что польские фермеры перекрыли железную дорогу у контрольно-пропускного пункта «Медика-Щегини» на границе с Украиной и высыпали из поезда украинское зерно. Похожий инцидент произошел 11 февраля. На видео попали кадры, как зерно из украинских грузовиков в приграничном Дорогуске высыпали польские перевозчики.

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      Кристина Есикова
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