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21:26, 11 февраля 2024Мир

Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков на границе

Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в Дорохуске на границе
СюжетПротесты на Украине

Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborc / Reuters

Польские фермеры высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуске на границе с Украиной. Об этом сообщил правый политик и один из организаторов протестов Рафал Меклер в социальной сети Х.

«В Дорохуске фермеры высыпали зерно из грузовиков, грузовики возвращаются на Украину», — написал он.

Ранее сообщалось о 1500 грузовиках, скопившихся на украинско-польской границе из-за протестов фермеров. Заблокированы пункты пропуска Рава-Русская — Хребенное и Дорохуск — Ягодин.

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Польши Чеслав Секерский заявил, что правительство страны поддерживает протест местных фермеров, поскольку они «имеют основания опасаться за свое будущее и требовать ограничения наплыва товаров с Украины».

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      Марина Совина
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