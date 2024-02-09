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12:17, 9 февраля 2024Мир

Власти Польши поддержали общепольский протест фермеров

Глава Минсельхоза Польши Секерский: правительство поддерживает протест фермеров
СюжетПротесты на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Правительство Польши поддерживает общепольский протест фермеров. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Чеслав Секерский, сообщает РИА Новости.

«Фермеры имеют основания опасаться за свое будущее и требовать ограничить наплыв товаров с Украины», — констатировал глава Минсельхоза.

По его словам, власти Польши стараются, чтобы протесты были как можно менее неудобны для граждан, «но доносили постулаты фермеров».

Ранее стало известно, что польские аграрии из профсоюза «Солидарность» выйдут на всеобщую забастовку и заблокируют границу с Украиной. Протест начался в эту пятницу.

Как отметили в профсоюзе, фермеры выступают против пассивности польских властей в отношении импорта украинской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания.

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      Дарья Балацкая
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