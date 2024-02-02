Польские фермеры выйдут на всеобщую забастовку и заблокируют границу с Украиной

Польские фермеры заблокируют границу с Украиной в рамках всеобщей забастовки

Польские фермеры из профсоюза «Солидарность» выйдут на всеобщую забастовку, чтобы присоединиться к аналогичным протестам в Европе, и заблокируют границу с Украиной. Об этом сообщает Reuters.

Аграрии в Польше протестуют против импорта дешевых продуктов питания с Украины. «Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего сельскохозяйственного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей (...) в отношении импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов питания с Украины не оставляет нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку», — говорится в заявлении профсоюза.

Европейская комиссия заявила, что внимательно прислушивается к обеспокоенности, выраженной фермерами в ходе протестов, проходящих в нескольких государствах-членах.

Фермеры также заявили, что с 9 февраля по 10 марта планируют временно перекрыть дороги по всей стране.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин назвал причины фермерских протестов в Европейском союзе. По его мнению, аграрии в ЕС протестуют из-за больших убытков, которые они начали нести.