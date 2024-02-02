Названы причины протестов фермеров в Европе

Политолог Топорнин: фермеры в Европе протестуют из-за больших убытков

Фермеры в Евросоюзе (ЕС) протестуют из-за больших убытков, которые они начали нести. Причины недовольства европейских сельхозпроизводителей в разговоре с «Лентой.ру» назвал доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

По словам специалиста, забастовки фермеров в разных частях объединения имеют разные причины.

«В Польше, Венгрии и Словакии достаточно давно уже блокируется граница с Украиной, перекрывается проезд для украинских фур, которые перевозят аграрную и сельскохозяйственную продукцию. Связано это с тем, что у Украины есть договор об ассоциации и партнерстве с ЕС, по которому Украина могла беспошлинно ввозить на территорию ЕС по квотам определенные товары — пшеницу, подсолнечник, кукурузу и тому подобное. Но когда начался конфликт с Россией, ЕС эти квоты убрал. До сего дня квот не было, Украина могла ввозить столько зерна, столько сырья, сколько она была способна на экспорт отправить», — объяснил политолог.

Фермеры начали нести серьезные убытки, отсюда и появились эти акции протеста, когда стали перекрывать границы, чтобы не пускать украинские фуры Николай Топорнин политолог

Западноевропейские фермеры больше страдают от притока сельхозтоваров с юга, отметил Николай Топорнин.

«Протесты во Франции или Германии носят несколько иной характер, они более организованные. Но смысл примерно тот же с тем исключением, что для них угрозу представляла не украинская сельскохозяйственная продукция. Их больше волновали поставки более дешевой продукции из южных стран Европы — Испании, Португалии, Греции, Италии, которая тоже дешевле. Это влияло на доходы местных производителей. Они начали заранее запланированные забастовки, акции протеста», — добавил он.

Это одна из проблем внутреннего рынка ЕС. Внутри никаких границ нет, таможенных пошлин и сборов нет. Вы можете где угодно произвести продукцию и продавать ее там, где вам выгодно Николай Топорнин политолог

Польские фермеры через неделю планируют заблокировать границу с Украиной в знак протеста против европейской аграрной политики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на профсоюз «Солидарность».

В последние дни фермеры из разных стран Евросоюза начали проводить акции протеста. Одними из первых забастовали французские аграрии — они перекрыли доступ грузовым автомобилям к переправе через Ла-Манш и стали блокировать автотрассы вокруг Парижа.

Спустя несколько дней производители из других государств выехали на улицы Брюсселя возле учреждений ЕС перед саммитом лидеров стран — членов объединения. Бельгийские фермеры поддержали волну протестов фермеров во Франции и по всей Европе против новых правил регулирования и планов по сокращению субсидий Евросоюза.