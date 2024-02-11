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13:34, 11 февраля 2024Бывший СССР

На украинско-польской границе скопилось около 1500 фур

На украинско-польской границе из-за протестов фермеров скопилось около 1500 фур

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Около 1500 грузовиков скопилось на украинско-польской границе из-за протестов фермеров. Об очередях из фур рассказал представитель украинской Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает РИА Новости.

По словам Демченко, по-прежнему заблокированы пункты пропуска «Рава-Русская — Хребенное» и «Дорохуск — Ягодин». «Утром напротив "Ягодина" на территории Польши образовалась очередь из 700 грузовиков, "Равы-Русской" — 400. На разблокированном пункте "Медика — Шегини" в очереди 240 грузовиков», — заявил он.

Представитель украинской Госпогранслужбы добавил, что на пункте пропуска «Краковец» в очереди стоит тысяча грузовиков. Этот пункт не заблокирован, однако водители используют его как альтернативу для проезда, пояснил Демченко. Он также отметил, что интенсивность движения на пунктах пропуска достаточно низкая.

В конце января сообщалось, что очередь из грузовиков на польско-украинской границе серьезно увеличилась. Число ожидающих водителей достигло 1300.

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам присоединились фермеры из Польши.

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      Олег Давыдов
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