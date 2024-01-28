На Украине заявили об увеличении очереди из грузовиков на границе с Польшей

ГПСУ: на польско-украинской границе увеличилась очередь из грузовиков

На польско-украинской границе очередь из грузовиков серьезно увеличилась, число ожидающих водителей достигло 1300. Об этом представитель Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, передает РИА Новости.

«Если говорить про границу с Польшей, то в последние дни фиксируем увеличение очередей на территории Польши в сторону Украины. На утро воскресенья примерно 1300 грузовиков ожидают очереди на четырех направлениях», — заявил он.

Демченко также подчеркнул, что за сутки границу в обе стороны пересекают около трех тысяч грузовиков.

Польские перевозчики начали блокировку погранпунктов на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Основным требованием протестующих было введение коммерческих ограничений в отношении дальнобойщиков с Украины. Позднее к протестам также присоединились фермеры из Польши.

В январе польским властям удалось договориться с протестующими о снятии блокады на трех погранпереходах. В соответствии с соглашением, протестующие должны разблокировать их до первого 1 марта.