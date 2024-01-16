Польское правительство убедило перевозчиков снять блокаду на границе с Украиной
Правительство Польши убедило перевозчиков снять блокаду на границе с Украиной
Польское правительство убедило перевозчиков снять блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. Его цитирует РИА Новости.
«Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск», — указал Климчак, добавив, что Варшава начала «интенсивные конструктивные переговоры» с польскими перевозчиками.
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск попросил польских перевозчиков прекратить блокаду границы с Украиной перед его визитом в Киев.