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15:04, 16 января 2024Мир

Польское правительство убедило перевозчиков снять блокаду на границе с Украиной

Правительство Польши убедило перевозчиков снять блокаду на границе с Украиной

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Польское правительство убедило перевозчиков снять блокаду на трех погранпереходах с Украиной до 1 марта, заявил министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак. Его цитирует РИА Новости.

«Мы подписали соглашение, эффектом которого будет прекращение протеста на трех переходах: Корчова, Хребенне, Дорогуск», — указал Климчак, добавив, что Варшава начала «интенсивные конструктивные переговоры» с польскими перевозчиками.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск попросил польских перевозчиков прекратить блокаду границы с Украиной перед его визитом в Киев.

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