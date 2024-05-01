В «Спартаке» ответили на вопрос о деле Промеса

Гендиректор «Спартака» Малышев: закрытие дела Промеса о ДТП ничего не означает

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев ответил на вопрос о ситуации с легионером клуба Квинси Промесом. Его слова приводит «РБ Спорт».

Малышев заявил, что закрытие дела Промеса о ДТП в Дубае ничего не означает, а дело об экстрадиции еще рассматривается. «Вероятность возвращения Промеса? Я не хочу сейчас это оценивать. Мы следим за ситуацией и помогаем, чем можем. Клуб не расторгал с ним контракт», — отметил он.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.