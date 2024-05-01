Дело легионера «Спартака» в Дубае закрыли

Дело футболиста «Спартака» Квинси Промеса о ДТП в Дубае закрыли

Дело нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса закрыли в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную прокуратуру.

Промес больше не является обвиняемым по делу о ДТП. Отмечается, что в настоящий момент футболист ожидает решения об экстрадиции в Нидерланды.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели футболиста арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.