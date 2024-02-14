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12:45, 14 февраля 2024Спорт

Легионера «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Квинси Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Суд Амстердама признал форварда московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает De Telegraaf.

Голландец приговорен к шести годам тюрьмы. Он отсутствовал на заседании. В настоящий момент 32-летний легионер находится со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.

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Прокуратура Нидерландов запрашивала для игрока девять лет тюрьмы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежащей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. Футболист вину не признал.

В июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату. Футболист продолжил играть за «Спартак» и подал апелляцию.

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      Алексей Гусев
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