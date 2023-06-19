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10:46, 19 июня 2023Спорт

Иностранного футболиста «Спартака» приговорили к тюрьме за нападение на брата

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 1,5 года тюрьмы за нападение на брата

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Суд Амстердама вынес вердикт по делу нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса о нападении на двоюродного брата. Об этом сообщает Reuters.

Футболиста заочно приговорили к 1,5 года тюремного заключения. Игрока признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений своему двоюродному брату. В настоящее время футболист находится в Москве.

3 марта прокуратура Нидерландов запросила два года тюрьмы для Промеса. Тогда сообщалось, что нападающий поссорился с братом, после чего ударил его ножом в колено.

В начале января прокуратура Нидерландов обвинила Промеса в связи с суринамским наркоторговцем Питом Уортелом. Тогда отмечалось, что футболист и его родственники вложили деньги в партию кокаина общим весом 1370 килограммов, которая была изъята голландской полицией в апреле 2020 года.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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    Анастасия Борисова
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