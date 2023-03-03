Прокуратура Нидерландов запросила тюремное заключение для легионера «Спартака»

Прокуратура Нидерландов запросила два года тюрьмы для игрока «Спартака» Квинси Промеса

Прокуратура Нидерландов запросила два года тюремного заключения для легионера «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает AD.

Игрок подозревается в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений своему двоюродному брату. Промес поссорился с мужчиной, после чего ударил ножом в колено, крича о желании убить его. При этом преступление не квалифицируется как попытка убийства из-за недостаточных доказательств.

Отмечается, что суд вынесет решение через несколько недель. Промес, который ранее отрицал вину, не будет лично присутствовать на заседании, его представит адвокат.

Инцидент произошел в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки. В декабре 2020-го спортсмен был арестован, однако 15 декабря его выпустили из-под стражи. При этом он продолжает находиться в статусе подозреваемого.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

