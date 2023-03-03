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16:42, 3 марта 2023Спорт

Прокуратура Нидерландов запросила тюремное заключение для легионера «Спартака»

Прокуратура Нидерландов запросила два года тюрьмы для игрока «Спартака» Квинси Промеса
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Прокуратура Нидерландов запросила два года тюремного заключения для легионера «Спартака» Квинси Промеса. Об этом сообщает AD.

Игрок подозревается в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ранений своему двоюродному брату. Промес поссорился с мужчиной, после чего ударил ножом в колено, крича о желании убить его. При этом преступление не квалифицируется как попытка убийства из-за недостаточных доказательств.

Отмечается, что суд вынесет решение через несколько недель. Промес, который ранее отрицал вину, не будет лично присутствовать на заседании, его представит адвокат.

Инцидент произошел в конце июля 2020 года во время семейной вечеринки. В декабре 2020-го спортсмен был арестован, однако 15 декабря его выпустили из-под стражи. При этом он продолжает находиться в статусе подозреваемого.

Промес вернулся в «Спартак» 25 февраля 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Дарья Коршунова
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