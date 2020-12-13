Бывшего игрока «Спартака» арестовали по подозрению в нанесении ножевых ранений

Нападающий амстердамского «Аякса» и сборной Нидерландов по футболу Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений. Об этом сообщает De Telegraaf.

По информации источника, инцидент произошел в конце июля во время семейной вечеринки. Один из гостей был серьезно ранен, а также получил травму колена. В нападении подозревают Промеса. Если вина футболиста будет доказана, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

В нынешнем сезоне Промес провел за «Аякс» 18 матчей во всех турнирах. Игрок забил пять мячей и сделал одну голевую передачу.

Промес получил известность в России благодаря выступлениям за московский «Спартак». Голландец играл за красно-белых с 2014 по 2018 год, вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Суперкубка страны. В составе сборной Нидерландов Промес провел 47 матчей, в которых забил семь мячей.

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