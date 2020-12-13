В «Сочи» прокомментировали инцидент со «Спартаком»

Футбольный клуб «Сочи» прокомментировал инцидент, произошедший после игры с командой «Спартак». Заявление опубликовано на сайте сочинцев.

Как заявили хозяева матча, капитан Сослан Джанаев подошел к главному тренеру «Спартака» Доменико Тедеско, чтобы поблагодарить его за игру, однако столкнулся «с излишней эмоциональной реакцией» со стороны наставника москвичей. «Мы считаем данное поведение неспортивным, место эмоциям — на поле», — заявили в клубе, поблагодарив при этом фанатов столичной команды за уважительное отношение к сопернику.

Игра прошла в субботу, 12 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Сочи». По окончании встречи полузащитник сочинцев Жоазиньо ударил ассистента главного тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля.

«Спартак» имеет в активе 35 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. Сочинцы набрали 30 очков и занимает пятую позицию.