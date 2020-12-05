«Спартак» со счетом 5:1 разгромил частично бойкотировавшего матч аутсайдера РПЛ

«Спартак» на своем поле разгромил «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 декабря, и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. В составе победителей дублями отметились Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, еще один мяч забил Самуэль Жиго. У гостей отличился Герман Онугха.

«Тамбов» не смог выставить на матч оптимальный состав. Из-за долгов по зарплате игру бойкотировали семеро игроков. Команда с 12 очками находится на 14-м месте. «Спартак» набрал 35 очков и возглавил турнирную таблицу.

«Спартак» в следующем туре 12 декабря на выезде сыграет с «Сочи». «Тамбов» днем позже на своем поле примет «Рубин».

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