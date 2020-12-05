«Локомотив» в большинстве обыграл «Рубин» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. Первыми счет открыли казанцы — на третьей минуте отличился полузащитник Хван Ин Бом. На 17-й минуте железнодорожники сократили отставание благодаря голу защитника Владислава Игнатьева.

После удаления на 47-й минуте нападающего Ивана Игнатьева «Локомотив» стал играть в большинстве и вышел вперед. На 69-й минуте хавбек Антон Миранчук реализовал пенальти, а на 86-й Игнатьев оформил дубль.

«Локомотив» поднялся на пятое место турнирной таблицы РПЛ, набрав 28 очков в 17 матчах. «Рубин» располагается на десятом месте, имея в активе 24 очка. В следующем туре железнодорожникам предстоит сыграть с «Краснодаром» на выезде, а «Рубину» — с «Тамбовом». Оба матча пройдут 13 декабря.

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